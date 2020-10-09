Грозный, , 10:40 — REGNUM В Чечне пока не требуется принятия особых мер для предупреждения угрозы распространения коронавируса. Ситуация находится под контролем и опасений не вызывает. Такое мнение высказал 8 октября глава Чечни Рамзан Кадыров после проведения заседания оперативного штаба.

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«Ситуация с пандемией в нашей стране и мире снова вынуждает некоторые регионы вводить ограничительные меры. В нашей республике пока ситуация контролируется и не вызывает особых опасений», — написал он на своей странице в соцети «ВКонтакте».

При этом, как отметил Кадыров, для предотвращения осложнения ситуации с коронавирусом каждый житель региона должен заботиться о своем здоровье и выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Глава региона отдал поручение руководителю оперштаба, председателю парламента ЧР Магомеду Даудову усилить контроль за соблюдением гражданами и организациями требований Роспотребнадзора.

Кадыров также отметил, что власти региона готовы «к развитию событий любой сложности»: в республике развёрнуто 600 коек, создан резерв из 350 коек в госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом.