Кемерово, , 10:40 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 9 октября, коронавирус выявлен у 428 детей, из них сотни выздоровели, 81 ребёнок получает лечение. Об этом на брифинге оперштаба сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

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При этом, по словам представителя Роспотребнадзора Маргариты Новоселовой, повсеместно вводить дистанционное обучение в кемеровских школах из-за коронавируса не собираются.

«Удельный вес на 40-й неделе года по сравнению с 39-й вырос на 0,9% в старшей группе детей. Мы видим эффект от раздельного обучения, потому вводить дистанционный режим обучения не планируется», — цитирует Vse42.ru Новоселову.

В настоящее время девять образовательных организаций региона переведены на дистанционное обучение, из них пять — школы.