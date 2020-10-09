Челябинск, , 10:59 — REGNUM Бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко займётся в новой должности проработкой алгоритма использования возможностей «умной домофонии» для того, чтобы оповещать население о чревзычайных ситуациях. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что это не только камеры наружного наблюдения и домофоны. Это ещё и таксофоны, которые, по его мнению, могут стать вспомогательным звеном в областной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Также он заявил о важности того, чтобы в ходе конструктивного диалога уполномоченных на то лиц был проработан и внедрён законный и рабочий порядок использования устройств «умной домофонии» для обеспечения безопасности людей. «И это тоже одна из задач GR-директора», — добавил экс-министр.

Также Савченко добавил, что не является лоббистом компании. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016—2018 годах он возглавлял южноуральское министерство общественной безопасности, а перед этим — региональный Госнаркоконтроль. Является генерал-лейтенантом полиции.

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