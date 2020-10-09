Карпинск, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM В Карпинске (Свердловская область) прокуратура проверит ситуацию с нахождением в доме местной жительницы новорожденной девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Знакомые женщины обнаружили в её доме новорожденную в истощённом состоянии. Было выявлено, что её мать не вставала на учёт в городскую больницу, родила ребёнка дома, не оформляла на девочку полис и свидетельство о рождении.

«Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения как несовершеннолетняя, находящаяся в социально опасном положении», — уточняют в ведомстве.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Истязание» (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ). Прокуратура даст правовую оценку произошедшему и выявит, как соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Расследование уголовных дел взято под контроль надзорным ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи выясняют все обстоятельства преступления, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.

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