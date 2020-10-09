Москва, , 10:38 — REGNUM Сотрудники уязвимых категорий организаций Москвы, чьё присутствие на рабочем месте работодатель считает важным, не смогут пользоваться льготами на проезд. Об этом 9 октября сообщили в оперативном штабе столицы, разъясняя меры.

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«Обращаем внимание, что в случае, если работодатель считает критичным присутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте — льготный проезд доступен не будет», — говорится в информации.

Согласно данным штаба, оплачивать проезд должен или сам пассажир, или его работодатель.

В штабе призвали москвичей и работодателей соблюдать меры безопасности и бережно относиться к здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 9 октября отменили льготный проезд для жителей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями, а также для школьников.