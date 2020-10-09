Саратов, , 10:55 — REGNUM На самоизоляции находится министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, у него обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на странице регионального минздрава в Instagram.

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Заболевание протекает в легкой форме, все контактные лица установлены. «Пример еще раз наглядно показывает, что никто не застрахован от этой заразы. И даже у министра здравоохранения нет какого-то специального бронежилета!», — подчеркнули в минздраве. Несмотря на болезнь, Олег Костин продолжает руководить отраслью дистанционно.

ИА REGNUM напоминает, 19 сентября стало известно об инфицировании коронавирусом губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Его не госпитализировали, болезнь протекала в легкой форме.

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В Саратовской области по состоянию на 9 октября коронавирус выявлен у 16 704 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 144 жителей региона. Накануне инфицированы были 139 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 11 388 человек, за сутки — 94 пациента. Всего скончались 118 саратовцев.

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