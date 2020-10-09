Дагестанские Огни, Дагестан, , 10:42 — REGNUM Бывший главный врач центральной городской больницы Дагестанских Огней заподозрен в начислении себе незаконной премии. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в декабре 2015 года подозреваемый незаконно изготовил, подписал и заверил печатью приказ о премировании себя на 200 тыс. рублей. С учетом вычетов и отчислений, бухгалтерия медучреждения перечислила на карту руководителя 172 тыс. рублей, которые тот обналичил.

Тем самым бывший главврач подозревается в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения. Отмечается, что в ходе следствия будут приняты меры для возмещение ущерба, причиненного бюджету больницы.

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