Джакарта, , 10:32 — REGNUM В Индонезии агентство по охране окружающей среды отметило, что после демонстрации в столице государства собрали 395 тонн мусора, сообщает CNN Indonesia.

«К настоящему времени мы собрали 398 тонн мусора», — заявил представитель агентства в Джакарте Андоно Варих.

По его словам, среди разбросанного мусора были различные обломки, битое стекло и другой мусор. Эта цифра может увеличиться, учитывая, что город всё ещё приводят в порядок.

Андоно Варих добавил, что в столице задействованы 12 единиц уборочных машин, 12 единиц пикапов, 20 единиц грузовиков для неорганического мусора и 30 единиц мусоровозов.

Напомним, протесты против закона о создании рабочих мест прошли во многих городах Индонезии. Акции протеста местами переросли в столкновения с полицией. В Джакарте толпа, которой не разрешили подойти к фасаду президентского дворца, забросала офицеров полиции камнями, ветками и бутылками. Полиция ответила слезоточивым газом и водометом. После разгона демонстрантов толпа выразила свое разочарование, разрушая и поджигая общественные объекты, такие как полицейские посты, автобусные остановки и магазины.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Индонезии подсчитывают убытки после беспорядков

Читайте развитие сюжета: В МИД Индонезии пояснили положения закона, вызвавшего протесты