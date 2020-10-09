Магадан, Магаданская область, , 10:39 — REGNUM В Магаданской области на дистанционное обучение уже отправили 1789 школьников. На самоизоляции из числа контактных находятся 2218 человек (81 учитель и 2137 учащихся).

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На 9 октября в школах выявлено 67 зараженных коронавирусом и 108 заболевших гриппом и ОРВИ педагогов и учеников, пишет «Магаданская правда».

В профилактических целях полностью на дистанционном обучении находятся школа №14 в Магадане, школа в посёлке Оротукан, а также частично восемь образовательных учреждений.

В детских садах ОРВИ болеют 286 сотрудников и воспитанников, коронавирус диагностирован у 14 человек. Контактных детей по коронавирусу — 115, педагогов — 13.

Полностью закрытых на карантин детских садов на Колыме пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в гимназии №13 закрыли столовую — у сотрудника пищеблока оказался положительный тест на коронавирус. Ученики остались без горячего питания.