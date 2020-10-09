Москва, , 10:44 — REGNUM При покупке яиц стоит обращать внимание на дату изготовления, удалённость производителя от торговой точки и маркировку. Цвет яиц, шероховатость скорлупы и надписи «био» и «эко» не имеют значения, говорится в опубликованных 9 октября рекомендациях Роскачества.

Очевидно, что лучше всего покупать самые свежие яйца. Если с момента сортировки прошло не более недели, яйцо считают диетическим, затем — столовым. Столовые яйца вне холодильника хранят до 25 дней, а в холодильнике — до 120 дней.

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Стоит предпочесть яйца, произведённые ближе к месту продажи. При этом срок хранения столовых яиц при температуре от 0 до 20 °C и относительной влажности воздуха 85−88% составляет до 25 суток.

«Чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше», — пояснили в Роскачестве.

Желательно, чтобы на скорлупе не было трещин, перьев и следов помета. Продавать яйца должны в чистых и сухих местах без посторонних запахов.

Состав яиц не зависит от цвета скорлупы, белые яйца несут курицы светлых пород. Взаимосвязь между текстурой скорлупы и качеством яйца исследованиями не выявлена. Надписи «био» и «эко» на упаковке яиц ничего не гарантируют, так как в России нет соответствующей сертификации.

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