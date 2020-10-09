Петрозаводск, , 10:36 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 77 новых носителей SARS-CoV-2,что на пять человек больше, чем сутками ранее. 59 заболевших COVID-19 госпитализировали. Об этом 9 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Среди выявленных новых инфицированных — четыре ребенка. 49 носителей за сутки выявлены в Петрозаводске, трое в Прионежском районе, семь в Кондопоге, один в Пудоже, двое в Олонецком районе, еще семь — в Пряжинском районе.

По два случая — в поселке Надвоицы Сегежского района и в Беломорском районе. По одному новому случаю зафиксировано в поселке Элисенваара Лахденпохского района, Питкяранте, Медвежьегорске, в поселке Валаам Сортавальского района.

«В стационарах находятся 183 человека, из них в состоянии средней тяжести — 180 (это на 17 больше, чем сутками ранее), тяжелых — один, на аппарате ИВЛ — два человека, это на одного меньше, чем сутками ранее», — уточнил Парфенчиков.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Карелии заразились 4541 человек, 3677 человек уже выписаны, в том числе 38 за сутки, 40 человек умерли за всё время пандемии.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализирован 1431 человек, в том числе девять человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 80 человек умерли от пневмонии.

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1947 г.р. с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID-19 отрицательный», — добавил глава региона.

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