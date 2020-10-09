Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии тёплая осенняя погода, которая держится несколько недель, пока не собирается уступать место холодам. Хотя усилится ветер, но он будет тёплым, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в сентябре солнечная и тёплая погода стояла 17 дней, что на семь дней больше обычного. Причиной стал блокирующий антициклон, который пока не собирается сдавать свои позиции.

В ближайшие дни прогнозируется усиление ветра, но он будет южным, поэтому дневная температура сохранится на уровне +15… +20 градусов тепла, что соответствует норме середины сентября.

«То есть природа будет отставать от календаря на месяц», — говорит синоптик-любитель.

По его прогнозам, похолодание начнётся 17−18 октября, при этом не исключается, что оно будет очень значительным и может соответствовать ноябрьской погоде, а 21−22 октября может выпасть мокрый снег.