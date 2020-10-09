Чебаркуль, Челябинская область, , 10:27 — REGNUM Бывший заместитель главы Чебаркуля Челябинской области Алексей Сафонов пока не сможет выйти из колонии строгого режима. Такое решение принял суд Озёрска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Заседание прошло 9 октября. Гражданин просил заменить ему неотбытую часть наказания более мягким — исправительными работами. Однако прокурор выступил против. По его мнению, осуждённый пока не встал на путь исправления, а из 4 млн рублей штрафа уплатил только 168 тыс. рублей. В итоге суд отказался удовлетворить ходатайство.

Заменить наказание более мягким Сафонов просит уже во второй раз. Отметим, 31 мая 2017 года он был осуждён к девяти годам колонии и к штрафу в сумме 11,1 млн рублей.