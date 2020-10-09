Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Тысячи норок на фермах американского штата Юта умерли из-за коронавируса за последние десять дней, что стало причиной для объявления карантина. Об этом заявил главный ветеринар штата Дин Тейлор, который расследует вспышку заболевания, сообщает U.S. News.

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По его словам, вероятно, что инфекция COVID-19 была распространена от рабочих на норковых ранчо к животным, и пока нет никаких признаков того, что заболевание распространяют животные.

«Мы действительно не считаем, что существует большой риск перехода инфекции от норки к людям», — подчеркнул главный ветеринар.

По его данным, с момента вспышки заболевания на ранчо от COVID-19 погибли от 7000 до 8000 норок. При этом до сих пор ни одно животное в штате Юта не было уничтожено из-за этой болезни, и это, по-видимому, не является необходимым, сказал Тейлор.

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Помимо норок, по данным министерства сельского хозяйства США, тесты более 50 животных в США по состоянию на начало сентября дали положительный результат на коронавирус. Инфекция была обнаружена у домашних кошек и собак, а также у львов и тигров в Нью-Йоркском зоопарке.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Нидерландах на фермах, где было выявлено заражение коронавирусом, завершили уничтожение норок. Всего за неделю на 13 фермах в провинциях Лимбург и Брабант было уничтожено в общей сложности 570 тыс. животных. Правительство приняло такое решение, после того как выяснилось, что норки могут переносить коронавирус на человека. По меньшей мере двое сотрудников норковых ферм заболели после контакта с животными.

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Кроме того, в начале октября стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у животных на ряде крупных норковых ферм в Дании. После этого было принято решение избавится от зверей. Владельцы частных ферм заявляют, что им придётся умертвить до одного миллиона животных.