Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Уголовное дело после обнаружения новорожденного ребёнка в истощённом состоянии в городе Карпинске в Свердловской области возбудили сотрудники СК РФ по региону. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба СК России.

«Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Карпинска 1982 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п."г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно материалам уголовного дела, в одной из квартир в доме по улице Куйбышева в городе Карпинске в Свердловской области несколькими знакомыми хозяйки данного жилища была обнаружена новорождённая девочка в истощённом состоянии.

Кроме того, указывается, что в данный момент выясняются все обстоятельства данного преступления и идет сбор и закрепление доказательственной базы, для чего проведен осмотр места происшествия и ведется допрос свидетелей, а также будет проведена судмедэкспертиза для выяснения степени тяжести нанесенного здоровью ребенка вреда.

«В ходе следствия сотрудниками СКР в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что в Воронеже 30-летнего мужчину, подозреваемого в истязании малолетнего ребенка, заключили под стражу.

Читайте развитие сюжета: На Урале мать скрывала истощённую новорожденную девочку