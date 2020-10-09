Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM Спасатели объявили на территории Бурятии штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, во второй половине дня 9 октября по юго-западу и 10 числа в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Сильный снегопад пройдёт к югу от Байкала, а также в юго-западных районах. В результате установится снежный покров, на провода возможно налипание мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, на перевалах — снежные накаты. Ветер усилится до 24 метров в секунду. Температура опустится на 8 градусов.

«Детализированные прогнозы и модели развития обстановки доведены до всех муниципальных образований через Единые дежурно-диспетчерские службы. Особое внимание обращено на готовность служб жизнеобеспечения», — отметили в управлении.

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