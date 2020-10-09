Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус проверили 30 236 человек, сообщает 9 октября городской оперативный штаб.

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Это примерно на полтысячи тестов больше, чем было сделано днем ранее.

Под медицинским наблюдением в Петербурге с подозрением на коронавирус находится 2658 человек, из них 21 человек — в обсерваторе, 1994 человека — на самоизоляции; еще 943 человека наблюдаются как контактные лица тех, кто заболел COVID-19.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса обратились 344 петербуржца. Число звонков растет так же стабильно, как и суточная заболеваемость, с конца августа.

С 5 октября на портале #мывместе уже зарегистрировались 306 петербургских волонтеров, поступила 101 заявка от нуждающихся в помощи.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 46 093 случая заражения. От COVID-19 скончались 3162 человека. Выздоровели 30 612 человек.

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