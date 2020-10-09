Санкт-Петербург, 9 октября 2020, 10:27 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус проверили 30 236 человек, сообщает 9 октября городской оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»
Это примерно на полтысячи тестов больше, чем было сделано днем ранее.
Под медицинским наблюдением в Петербурге с подозрением на коронавирус находится 2658 человек, из них 21 человек — в обсерваторе, 1994 человека — на самоизоляции; еще 943 человека наблюдаются как контактные лица тех, кто заболел COVID-19.
В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса обратились 344 петербуржца. Число звонков растет так же стабильно, как и суточная заболеваемость, с конца августа.
С 5 октября на портале #мывместе уже зарегистрировались 306 петербургских волонтеров, поступила 101 заявка от нуждающихся в помощи.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 46 093 случая заражения. От COVID-19 скончались 3162 человека. Выздоровели 30 612 человек.
Читайте развитие сюжета: В Петербурге продолжился рост новых случаев заражения коронавирусом