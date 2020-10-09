Москва, , 10:29 — REGNUM Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему начальнику оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеду Хизриеву по делу о покушении на дачу взятки. Суд посчитал доказанным, что он за $6 млн пытался купить пост министра внутренних дел республики, пишет «Коммерсантъ».

Хизриев и его соучастники были задержаны 5 июня 2018 года в Москве. По материалам дела, полковник Хизриев, рассчитывавший возглавить МВД Дагестана, обратился к «решальщикам», и те запросили у полицейского $6 млн. Затем эта сумма была снижена до $2 млн, а в конце и вовсе до аванса в 1 млн рублей, на который «решальщики» якобы собирались подготовить необходимые документы.

Деньги, по версии следствия, прошли через безработную Луизу Мержоеву и дошли до юриста Гора Чудопалова. При этом последний, не передав средства должностным лицам, присвоил их себе. Именно он в ходе следствия дал показания на остальных предполагаемых участников коррупционной схемы.

Тверской суд приговорил Хизриева к девяти годам колонии строгого режима. Он также лишен звания полковника, при этом госнаграды бывшему полицейскому суд оставил. Различные сроки получили и его подельники, самое суровое наказание —11 лет заключения — получила Мержоева.

Защита Хизриева намерена обжаловать приговор. По словам одного из адвокатов, его подзащитный в принципе не мог возглавить МВД Дагестана. У него якобы имеются серьезные проблемы со здоровьем после нескольких покушений, и он не прошел бы медкомиссию, а к тому же не входил в соответствующий кадровый резерв.

С Мержоевой, по словам адвокатов, полковник не было знаком, зато Чудопалов одолжил у него 1 млн рублей и не вернул. Возврат этих денег и стал предметом переговоров, которые были записаны сотрудниками ФСБ, отметили адвокаты.

Защита убеждена, что бывший офицер стал жертвой оговора со стороны Чудопалова, который, единственный из обвиняемых, вышел на свободу: назначенный ему срок уже истек.