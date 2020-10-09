Москва, , 10:21 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список регионов, в которых реализуют новые форматы государственных и социальных услуг в соцсфере. Об этом 9 октября сообщается на официальном сайте правительства России.

В распоряжении, подписанном главой правительства, указано 16 территорий — Алтайский и Красноярский края, Ставрополье, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Петербург и Югра.

Данные субъекты РФ смогут использовать новые способы организации предоставления соцуслуг — конкурсы и сертификаты. Механизм позволит привлекать некоммерческие организации.

В сообщении правительства напомнили, что закон о социальном заказе был принят в июле 2020 года.