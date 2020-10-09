Пермь, , 10:20 — REGNUM В Перми врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета, председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

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«Уберечься не получилось. Я уже неделю соблюдаю самоизоляцию. Надеюсь, что вовремя принял это решение и обезопасил коллег. Продолжаю по возможности работать удалённо», — отметил он.

Он напомнил всем студентам, преподавателям и сотрудникам о мерах безопасности. «Носите маски и контролируйте температуру. Помните, что в каждом корпусе есть дозаторы с антисептиком», — сказал Красильников.

Ранее минздрав края информировал о том, на 8 октября карантин действовал частично в 11 вузах Пермского края.

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