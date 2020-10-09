Петрозаводск, , 10:23 — REGNUM В Республике Карелия три класса и один детский сад переведены на дистанционное образование из-за коронавирусной инфекции. Вместе с тем, шесть ранее отправленных на карантин классов школ вернулись к очной форме обучения. Об этом 9 октября сообщил жителям глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены: по одному классу в петрозаводской школе №33 и №46, а также один класс в петрозаводском лицее №1.

«Также на карантин из-за случаев коронавируса полностью отправлен детский сад №11 в Петрозаводске», — уточнили глава республики.

К очному формату обучения вернулись: один класс в Заозерской школе, сразу три класса в школе поселка Деревянка, один класс в кемской школе №1 и один класс в кондопожской школе №3.

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