Москва, , 10:15 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (10 и 11 октября) сохранится тёплая погода. Почти 30 дней золотую осень в столице сохраняет устойчивый антициклон, передают «Метеоновости».

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В субботу при южном ветре пройдут кратковременные дожди, но температура воздуха сохранится на высоких значениях — днем до +13… +15 °С. Ночью вероятен туман.

В воскресенье установится безоблачная и маловетреная погода, при дневной температуре до +15… +20.°С Среднесуточное значение выше на 4−8 °С. Атмосферное давление в норме — 744−747 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России с 9 октября будет преобладать облачная, без существенных осадков погода.

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