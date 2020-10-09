Уфа, , 10:22 — REGNUM Проверку по сообщениям СМИ о применении учителем школы запрещенных законом методов воспитания в отношении учеников проводят следователи в Уфе. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка выявили в СМИ информацию о том, что в одной из гимназий Уфы учительница заклеила школьнику рот скотчем, другого ученика она якобы ударила головой о парту. Помимо этого, она грубо высказывалась о школьниках.

По данному факту следователи проводят доследственную проверка. В ходе проверки они дадут правовую оценку действиям учителя и руководства лицея.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине организована проверка информации об учительнице с топором