Чита, , 10:08 — REGNUM В Забайкальском крае оштрафованы более 3,6 тыс. человек за несоблюдение масочного режима. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, средний размер штрафа составляет около 1,2 тыс. рублей.

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Кроме того, к ответственности за нарушения привлечены 40 компаний и индивидуальных предпринимателей.

В оперштабе напомнили местным жителям об обязательности ношения масок в общественных местах, в том числе в автобусах и маршрутных такси. За нарушение требований физических лиц ожидает штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона пригрозили также штрафовать хозяев магазинов за неправильное ношение масок покупателями. В частности, если маски будут прикрывать только подбородок.

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