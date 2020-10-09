Великие Луки, Псковская область, , 10:15 — REGNUM Стали известны результаты анализов детей из школы в городе Великие Луки, которые почувствовали себя плохо на торжественной линейке 5 октября. Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсинов, отравляющих и химических веществ. Об этом 9 октября сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, инцидент произошел у здания школы №7 в Великих Луках. На торжественной линейке 13 школьников разных возрастов и из разных классов почувствовали недомогание, трое потеряли сознание. Детей срочно госпитализировали в детскую больницу. Еще один учащийся почувствовал себя плохо вечером, из дома его также госпитализировали.

Читайте также: Инцидент в Великих Луках: исключена еще одна версия школьного обморока

Всех пострадавших обследовали врачи, у них были взяты необходимые анализы. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, СУ СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, подозревая отравление.

Читайте также: Возбуждено дело по факту отравления школьников в Великих Луках

Спустя несколько дней исследований медики получили экспертизу крови детей, которая показала полное отсутствие токсинов, отравляющих и химических веществ.

«Нет даже следов никотина. Проверка продолжится, пока не будет установлена причина инцидента», — уточнил Ведерников.

Отметим, в настоящий момент все дети из стационара выписаны домой.

Ранее были отвергнуты версии о том, что причиной случившегося могли стать наркотики, дезинфицирующие вещества, использованные в школе, грязная вода или прививки.

Читайте ранее в этом сюжете: Упавших в обморок школьников в Псковской области выписали из больницы