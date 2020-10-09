Челябинск, , 10:04 — REGNUM Бывший глава челябинского министерства общественной безопасности Евгений Савченко нашёл новую работу. Теперь он является GR-директором в одной из интернет-компаний Южного Урала.

О новом человеке в команде написала у себя в Facebook пресс-секретарь компании Алёна Аксеновских. «Появление в команде такого человека как Евгений Юрьевич Савченко говорит о многом!» — отметила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Савченко ранее возглавлял Госнаркоконтроль Челябинской области, а затем и региональное министерство общественной безопасности. Является генерал-лейтенантом полиции в запасе.

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