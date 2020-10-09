Хабаровск, , 10:36 — REGNUM В Хабаровском крае до конца года отремонтируют не менее 106 дворов в 45 муниципалитетах. Деньги на эти цели уже выделены по программе «Формирование комфортной городской среды». За счёт финансирования плана социального развития центров экономического роста 50 дворов благоустроят в Комсомольске-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Уже сдано 89 дворов, в том числе 32 — в городе Юности. В Хабаровске к концу года приведут в порядок 21 двор, в Амурске — пять, в Эльбане — шесть, в посёлке Солнечный — десять, в других поселениях края — по 1−3 двора.

Из бюджета Хабаровского края выделят 116 млн рублей. Комсомольск-на-Амуре получил на ремонты 124 млн рублей из казны государства.

Что касается общественных территорий, то на 2020 год запланировано привести в порядок 118 объектов, по 85 работы уже завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на благоустройство дворовых территорий будут ежегодно выделять из бюджета по 100 млн рублей.