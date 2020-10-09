Грозный, , 10:02 — REGNUM В Чечню поступили 27 новых машин для станции скорой медицинской помощи в Грозном. Предоставленный санитарный транспорт выделен благодаря поддержке министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Глава Чечни, сообщив о выделении автомобилей на своей странице в соцсети, выразил ему благодарность за решение об усилении автопарка скорой помощи в регионе.

«Это 27 автомобилей марки ГАЗель NEXT и один УАЗ Патриот. Санитарный транспорт относится к классу «B», что позволяет проводить полноценный мониторинг состояния пациентов и их транспортировку на догоспитальном этапе», — написал чеченский лидер в «ВКонтакте».

Вчера, 8 октября, состоялась передача ключей от новых машин министру здравоохранения ЧР Эльхану Сулейманову и главному врачу станции скорой помощи Алимхану Ихаеву.

Глава Чечни отметил, что всего в 2020 году автопарк медучреждений республики пополнился 92 единицами автотранспорта, 42 из которых были закуплены на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.