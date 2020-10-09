Чебоксары, 9 октября 2020, 09:57 — REGNUM В Чувашии ОРВИ заболели более 6,4% школьников, заражение коронавирусом подтверждено у 28 детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 октября, заявил на заседании оперативного штаба глава республиканского минздрава Владимир Степанов.
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По его словам, в республике с начала пандемии выявлено 8823 носителя коронавируса, из них 583 — несовершеннолетние. Заражение коронавирусом регистрируют в новом учебном году и среди школьников.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющая обязанности министра образования Чувашии Алла Салаева заявляла, что в республике нет предпосылок для объявления внеплановых каникул, но не исключается вероятность увеличения осенних каникул. Согласно графику, они должны начаться 1 ноября.
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