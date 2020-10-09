Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В Чувашии ОРВИ заболели более 6,4% школьников, заражение коронавирусом подтверждено у 28 детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 октября, заявил на заседании оперативного штаба глава республиканского минздрава Владимир Степанов.

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По его словам, в республике с начала пандемии выявлено 8823 носителя коронавируса, из них 583 — несовершеннолетние. Заражение коронавирусом регистрируют в новом учебном году и среди школьников.

«Всего с начала нового учебного года выявлено 9198 учащихся, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций, это 6,45% от числа посещающих школу очно. В том числе с COVID-19 — 28 человек. На 8 октября в образовательных организациях имеется 16 очагов заболевания вирусной инфекции, в том числе в четырёх детских садах, 11 школах», — сказал Владимир Степанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющая обязанности министра образования Чувашии Алла Салаева заявляла, что в республике нет предпосылок для объявления внеплановых каникул, но не исключается вероятность увеличения осенних каникул. Согласно графику, они должны начаться 1 ноября.

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