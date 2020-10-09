Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Петербуржцы, владеющие недвижимостью в Финляндии, не смогли попасть в соседнюю страну. У желающих въехать на финскую территорию были документы на дом и отрицательные тесты на коронавирус, но их все равно не пропустили пограничники, пишет Peterburg2.ru.

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Граждане были обескуражены, так как с 1 октября Финляндия якобы разрешила въезд в страну владельцам недвижимости. К слову, на КПП «Брусничное», «Светогорск» и «Торфяновка» после 1 октября вновь образовались пробки: граждане России потянулись к соседям после расширения оснований для въезда.

Между тем генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила предупреждала, что сам по себе факт владения домом или дачей в Финляндии — не повод пересечь границу, пускать будут только тех, кто сумеет доказать пограничникам необходимость присутствия в Финляндии.

«Конечно, мы сказали, что лучше было бы разрешить въезд всей семье владельца недвижимости. В основном допускается один собственник участка, даже если у недвижимости несколько собственников. Необходимость визита должна быть доказана на границе. Например, есть свидетельства того, что что-то было сломано или были разрушены конструкции собственности. То, что нельзя исправить силами местных служб (удалённо). Например, базовые меры для поддержания дома в зимний период не считаются достаточной причиной для пересечения границы», — цитировало финского дипломата издание «Фонтанка».

Этот же принцип работы подтвердила и погранохрана Финляндии: придется доказать, что гражданину необходимо пересечь границу в исключительном случае, тогда даже тест на коронавирус не нужен, так как финны требуют отправляться на двухнедельный карантин от всех, кто прибывает из стран «красной зоны», в которую включена и Россия, и делать тест уже по прибытии. Если же оставаться в Финляндии гражданин планирует менее 72 часов, то тесты не нужны.

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