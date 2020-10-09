Махачкала, , 09:58 — REGNUM С признаками отравления доставлены в медучреждение в Махачкале шестнадцать детей из различных детских садов города. Об этом 9 октября сообщил источник в городской администрации.

«Шестнадцать детей из разных детских садов попали в больницу в Махачкале с отравлением», — приводит его слова ТАСС.

Также он указал, что в настоящее время идет установление причин произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в период пандемии заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в два раза.

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