Грозный, , 09:53 — REGNUM В Чечне не снижаются темпы роста уровня безработицы. За прошедшие семь месяцев, начиная с марта 2020 года, этот показатель вырос почти втрое. Так, если до пандемии коронавируса в республике уровень безработицы составлял около 8%, то в настоящее время он достиг 25,9%.

О проблемах в этой сфере сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба.

«К сожалению, ситуация, связанная с пандемией, оказала негативное влияние на экономический сектор, особенно на рынок труда. Уровень безработицы держится на отметке в 25,9%», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом, по словам Кадырова, жителям региона в это трудное время оказывается постоянная помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. С апреля 2020 года поддержка была оказана 20 тыс. семей и более 500 тыс. детей.

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