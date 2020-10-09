Красноярск, , 09:48 — REGNUM В Красноярском крае подводят итоги пожароопасного сезона в лесах, сообщили ИА REGNUM 9 октября в региональном министерстве лесного хозяйства.

Всего в 2020 году на территории лесного фонда края произошло 1386 пожаров на общей площади 460 тыс. га. Площадь, пройденная огнём, по сравнению с прошлым годом сократилась в пять раз, количество лесных пожаров уменьшилось на 31%.

В этом сезоне в крае наблюдалось три пика горимости, во время которых в регионе вводился режим ЧС в лесах. В пиковые периоды тушением пожаров занимались до 1400 человек, применялось 170 единиц техники и 30 воздушных судов. Перехода огня из леса на населённые пункты и объекты экономики удалось не допустить. 77% возгораний в лесах обнаружили на малых площадях.

В Красноярском крае стартовала подготовка к пожароопасному сезону 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве вынесли приговор виновнику лесного пожара в Дзун-Хемчикском районе.

Читайте также: В Туве вынесли приговор виновнику лесного пожара