Нью-Дели, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 70,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 70 496 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 906 151.

Также сообщается, что за это же время в Индии 964 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 106 490.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 906 069 человек вылечились от нового заболевания, 78 365 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 78 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.