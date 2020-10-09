Уфа, , 09:55 — REGNUM Вопрос продления осенних каникул в школах на неделю сейчас обсуждается в Башкирии. Об этом 9 октября сообщает пресс-служб главы региона.

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По данным некоторых СМИ, в Башкирии было решено увеличить осенние каникулы в школах и отправить детей на каникулы не с 26 октября по 4 ноября, как предполагалось ранее, а с 19 октября по 4 ноября.

По сообщению пресс-службы главы республики, в настоящее время данный вопрос находится на обсуждении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 8 октября, в Башкирии было выявлено 9144 случая заражения коронавирусом, при этом справились с этой инфекцией 8273 человека.

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