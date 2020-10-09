Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве завершили работы по реставрации особняка Анны Лопатиной, сообщает 9 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Двухэтажный особняк в неорусском стиле был построен в 1876 году для Анны Лопатиной, супруги почётного гражданина Москвы. В начале XX века в здании надстроили третий этаж. С 1963 года в доме располагается резиденция посла Бразилии в нашей стране.

Особняк находится в центре столицы на улице Большая Никитская. Он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Работы по реставрации проходили в течение трёх лет.

«Реставраторы вернули исторический облик всем помещениям и фасадам здания. В ближайшее время принимать итоги реставрации отправится экспертная комиссия», — рассказал руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.