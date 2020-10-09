Мадрид, , 09:43 — REGNUM Испанское общество иммунологии, аллергологии и детской астмы (SEICAP) провело Конгресс иммунологов, посвященный борьбе с пандемией. Об этом передает Dziennik.

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Ученые пришли к выводам, что первые вакцины против COVID-19, представленные на рынке, не будут высокоэффективными для остановки распространения вируса. Однако они могут защитить группы высокого риска и снизить угрозу для жизни инфицированных. В связи с этим, для реальной борьбы с пандемией вакцину будет необходимо совершенствовать.

Участники Конгресса указали, что первые вакцины будут направлены в первую очередь на защиту от тяжелого течения COVID-19 и снижение вероятности смерти после заражения данным вирусом. Об отсутствии вероятности заражения как такового пока речи не идет.