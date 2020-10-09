Пермь, , 09:43 — REGNUM В Перми зафиксирован рост случаев, когда пермяки по собственному желанию изменяют имя, отчество, фамилию, сообщает пресс-служба мэрии.

За сентябрь активность граждан увеличилась на 10,5%. Жители краевой столицы инициировали смену личных данных. Составлено 76 записей актов о перемене имени, что больше, чем за аналогичный период 2019 года — 68 фактов.

Напомним, из-за крупных долгов пермяк более десяти раз менял фамилию и имя.

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