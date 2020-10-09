Челябинск, , 09:39 — REGNUM В Челябинской области за 8 октября было подтверждено ещё 98 случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся восемь школьников, сообщает оперштаб.

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С начала пандемии обнаружено уже 17 584 инфицированных. Больных COVID-19 насчитывается 3743, а 13 278 уже выздоровели и выписаны.

Отметим, нынешний показатель суточной выявляемости является максимальным с начала октября. Рост числа случаев заражения коронавирусом начался в сентябре.