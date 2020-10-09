Новосибирск, , 09:37 — REGNUM Обследование на коронавирусную инфекцию проводится по показаниям. Решение о необходимости тестирования принимает врач. Неосложнённая респираторная инфекция показанием для тестирования не является, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

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Главный инфекционист региона Лариса Позднякова напомнила, что специфической терапии коронавирусной инфекции до сих пор не существует.

«Всех пациентов с ОРВИ мы рассматриваем как потенциально инфицированных коронавирусом. Именно поэтому мы призываем всех вызывать врача на дом, не выходить из дома даже в поликлинику, не заниматься самолечением. Соблюдать карантин в течение минимум 14 дней. Врач должен оценить состояние пациента и назначить терапию. Пациенты с лёгким течением коронавирусной инфекции получают такое же лечение, как и при ОРВИ, в основном, симптоматическое, а также, при необходимости, противовирусные препараты и антибиотики, если мы видим присоединение бактериальной инфекции. Тест на коронавирус делается по показаниям, которые определяет врач, а не пациент», -отметила Позднякова.

Она уточнила, что во всех поликлиниках региона сформированы инфекционные бригады для оказания медицинской помощи именно на дому пациентам с признаками ОРВИ, с температурой.