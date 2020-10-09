Москва, , 09:35 — REGNUM Для всех желающих проверить свои знания о коронавирусе на сайте стопкоронавирус. рф запущен тематический тест, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Ранее в сюжете: Роспотребнадзор опубликовал тест для проверки знаний о коронавирусе

Ответив на простые вопросы теста, жители России смогут понять, насколько хорошо они и их близкие защищены от заражения новой коронавирусной инфекцией.

Тест содержит десять вопросов. Роспотребнадзор рекомендует всем гражданам проверить себя и узнать, на что им необходимо обратить внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую волну коронавируса Роспотребнадзор уже опубликовал тест для проверки знаний о коронавирусе.

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