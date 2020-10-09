Саратов, , 09:41 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 9 октября коронавирус выявлен у 16 704 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 144 жителей региона. Накануне инфицированы были 139 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 11 388 человек, за сутки — 94 пациента. Всего скончались 118 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 130 человек из числа контактных, 14 случаев — с неустановленным источником заражения. Вновь больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 59 человек, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 502 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 сотрудников и 127 постояльцев. Следственные органы назначили доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом.