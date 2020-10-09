Барнаул, , 09:30 — REGNUM Ещё два дополнительных ковидных госпиталя развёрнуты в Алтайском крае, сообщили ИА REGNUM 9 октября в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В крае пациенты с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» и вирусными пневмониями проходят лечение в 18 госпиталях. В них развёрнуто 3323 койки.

7 и 8 октября приступили к работе медики Михайловской ЦРБ (25 коек) и больницы №3 города Барнаула в корпусе на ул. Бехтерева (60 коек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 8 октября коронавирус был выявлен у 14 711 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае скончались ещё десять пациентов с коронавирусом