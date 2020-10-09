Грозный, , 09:27 — REGNUM Жители Чечни должны ответственно относиться к своему здоровью, особенно в условиях пандемии коронавируса. Чтобы не ослабить свой организм в осенний период, который является благоприятным для активизации различных форм ОРВИ, необходимо всем привиться от гриппа. С таким призывом выступил 8 октября по итогам заседания оперативного штаба глава субъекта Рамзан Кадыров.

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По его словам, целесообразность вакцинации от гриппа вызвана в том числе и тем, что в мире уже более миллиона человек заразились коронавирусом.

«Это намного облегчит переносимость коронавирусной инфекции в случае заражения. Все члены моей семьи уже прошли вакцинацию. Мы делаем её ежегодно. Я призываю жителей ЧР пройти вакцинацию от гриппа. Это поможет нам получить коллективный иммунитет и облегчить борьбу с коронавирусом», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее к участию в вакцинации от гриппа призвал население Чечни глава Духовного управления мусульман республики, муфтий Чечни Салах Межиев.

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