Москва, 9 октября 2020, 09:26 — REGNUM В сентябре в России отмечен рост заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников. Однако он «очень небольшой». Об этом в интервью «Российской газете» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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А вот среди учителей случаев заражения коронавирусной инфекцией мало, подчеркнула Попова.
При этом руководитель федеральной службы отметила, что больше всего случаев заражения выявлено среди работников офисов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребандзора Анна Попова заявила об усложнении в России ситуации с коронавирусом. Так, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Стабильной обстановка остаётся только в 20 субъектах РФ.
Попова указала на необходимость жителям России соблюдать ранее установленные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения и требования и отнестись к этому с полной ответственностью, в противном случае придётся принимать какие-то другие меры.
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