Москва, , 09:26 — REGNUM В сентябре в России отмечен рост заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников. Однако он «очень небольшой». Об этом в интервью «Российской газете» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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А вот среди учителей случаев заражения коронавирусной инфекцией мало, подчеркнула Попова.

«Учителей должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда общаются друг с другом, — пояснила глава Роспотребнадзора. — На сегодняшний день у нас практически нет случаев, когда бы учитель заразился от ребёнка».

При этом руководитель федеральной службы отметила, что больше всего случаев заражения выявлено среди работников офисов.

«Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — сказала Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребандзора Анна Попова заявила об усложнении в России ситуации с коронавирусом. Так, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Стабильной обстановка остаётся только в 20 субъектах РФ.

Попова указала на необходимость жителям России соблюдать ранее установленные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения и требования и отнестись к этому с полной ответственностью, в противном случае придётся принимать какие-то другие меры.

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