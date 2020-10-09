Уфа, , 09:29 — REGNUM Верховный суд Башкирии вновь внес изменения в порядок работы в связи с увеличением количества граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба суда.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, с 13 октября в здание Верховного суда региона будут допускать лишь участников судопроизводства. При этом им рекомендуют прибывать в Верховный суд Башкирии не ранее чем за 10 минут до начала судебного заседания. Все они должны находиться в масках. На входе будет проходить бесконтактный контроль температуры тела. Граждане без масок в здание суда допускаться не будут.

Отмечается, что приостанавливается личный прием граждан. Все документы нужно будет пересылать по почте России, в электронном виде, а также факсимильной связи. Информацию о результатах и ходе рассмотрения дел можно будет узнавать по телефону или на официальном сайте суда.

Сообщается, что ознакомиться с материалами дел можно будет по предварительной записи. В здании суда граждане должны соблюдать рекомендованную дистанцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве приостановлен льготный проезд в общественном транспорте