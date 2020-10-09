Чита, , 09:17 — REGNUM В Забайкальском крае четвёртый день выявляют рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 140 человек. Это максимум за весь период эпидемии.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 7255. Выписан из больниц с выздоровлением за сутки 41 пациент, а всего к настоящему времени излечились от COVID-19 5330 человек.

«Общее число летальных случаев — 72. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания», — отметили в правительстве.

Напомним, в связи с резким всплеском заболеваемости за последнюю неделю в регионе вернули часть ограничительных мер. Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября запрещено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. С 12 октября на дистанционный режим обучения перейдёт большинство студентов Забайкальского госуниверситета.

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