Киев, , 09:15 — REGNUM За минувшие стуки на Украине выявили 5804 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 9 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных COVID-19, скончались 89 человек, выздоровели 2417 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили более четверти миллиона случаев заражения, скончались 4779 человек, выздоровели более 110 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Дмитрий Джангиров, комментируя отказ Киева от российской вакцины от COVID-19, заявил, что помощь от России противоречит той картине мира, которую сформировала украинская пропаганда.

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