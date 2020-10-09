Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Жители Екатеринбурга жалуются на неизвестных, которые проверяют маски в общественном транспорте и снимают происходящее на фотоаппарат. Об этом сообщили свидетели происшествия.

Как передаёт портал «Е1», двое мужчин и одна женщина требовали надеть маску в салоне общественного транспорта. Когда «проверяющих» попросили предъявить документы, контролёры быстро покинули транспортное средство.

В транспортной инспекции уточнили изданию, что контролёры носят желтые жилетки с надписью «Муниципальная транспортная инспекция». Кто и с какой целью проверял и снимал пассажиров на фотоаппарат, неизвестно. В мэрии города предположили, что это были мошенники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок.

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