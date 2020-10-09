Пермь, , 09:09 — REGNUM В Пермском крае с начала прививочной кампании против гриппа вакцинировано более 174,5 тыс. детей. Кроме того, иммунопрофилактику прошли более 53,5 тыс. педагогов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Среди детей, прошедших вакцинацию, более 102 тыс. школьников и около 20 тыс. студентов вузов и ссузов. Как отметили в минобре региона, школы имеют график вакцинации. Прививку детям делают только с письменного согласия родителей. Перед вакцинацией медработник обязательно проводит осмотр ребенка и измеряет температуру.

Напомним, в Прикамье планируют привить от гриппа 1,5 млн человек (60% населения). Уже привито свыше 520 тыс. жителей. На сегодняшний день для иммунизации населения регион получил два транша вакцины — в общей сложности 834 тыс. доз.

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